США разрешат поставки топлива частному сектору Кубы

Администрация президента США Дональда Трампа планирует направить американским энергетическим компаниям разъяснения по поставкам нефти и топлива на Кубу. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в американских властях.
В документе, который готовят Министерство торговли и Минфин США, будет указано, что продажа топлива частным кубинским компаниям и предпринимателям разрешена и не требует специальной лицензии. При этом поставки правительству Кубы по-прежнему подпадают под ограничения.
По данным агентства, такое разъяснение решили подготовить после предупреждений о гуманитарном кризисе на острове. В Вашингтоне подчеркивают, что проводят различие между кубинским обществом и властями страны.
В последние месяцы Гавана разрешила малому и среднему бизнесу импортировать топливо, но с ограничениями. Компании обязаны использовать его для собственных нужд и не могут перепродавать. Объемы поставок остаются небольшими.
В конце января Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения, сославшись на угрозу национальной безопасности со стороны Кубы, и ввел дополнительные пошлины для стран, поставляющих нефть на остров. Кубинские власти назвали это шантажом и нарушением принципов свободной торговли.
На фоне сокращения поставок топлива на Кубе обострился энергетический кризис. В стране происходят масштабные отключения электроэнергии.
МИД России ранее сообщил о материальной поддержке Гаваны. Российское посольство заявляло о планах отправки нефти в качестве гуманитарной помощи, однако позже опровергло информацию о направлении танкера Sea Horse с российской нефтью под военным сопровождением.
