Польша, Прибалтика и Украина пытались сорвать размещение «Орешника» в Белоруссии

Ставка делалась на информационную кампанию и создание медийного фона, от которого у западных союзников Украины появится ощущение «эскалации». Инициаторы рассчитывали вызвать у администрации США негативную реакцию в адрес Белоруссии и России.
Напомним, что 30 декабря 2025 года ракетный комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство в Республике Беларусь. По словам белорусского президента Александра Лукашенко, на территории его страны могут развернуть около 10 таких ракет.
