Польша, Прибалтика и Украина пытались сорвать размещение «Орешника» в Белоруссии

Польша, Прибалтика и Украина вместе с белорусской оппозицией планировали сорвать размещение «Орешника» в Белоруссии, сообщил РИА «Новости» источник. По его словам, координация действий обсуждалась ещё в прошлом году на оппозиционных мероприятиях.

Источник: Life.ru

Ставка делалась на информационную кампанию и создание медийного фона, от которого у западных союзников Украины появится ощущение «эскалации». Инициаторы рассчитывали вызвать у администрации США негативную реакцию в адрес Белоруссии и России.

Напомним, что 30 декабря 2025 года ракетный комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство в Республике Беларусь. По словам белорусского президента Александра Лукашенко, на территории его страны могут развернуть около 10 таких ракет.

Главные решения мировых лидеров, международная дипломатия и важнейшие геополитические новости — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

