Польша, Прибалтика и Украина пытались сорвать размещение «Орешника» в Белоруссии

Польша, Прибалтика и Украина вместе с белорусской оппозицией планировали сорвать размещение «Орешника» в Белоруссии, сообщил РИА «Новости» источник. По его словам, координация действий обсуждалась ещё в прошлом году на оппозиционных мероприятиях.