Трамп пообещал добиваться мира и усиления позиций США

Президент США Дональд Трамп выступил с ежегодным обращением к Конгрессу. Речь длилась более двух часов. Он заявил, что намерен «устанавливать мир везде, где это возможно», и продолжит работу над завершением конфликта на Украине.
По словам Трампа, страна «вернулась» и стала сильнее и богаче. Он отметил, что США «побеждают настолько часто», что это уже стало привычным.
Глава Белого дома сообщил, что Соединенные Штаты получили 80 миллионов баррелей нефти от Венесуэлы. При этом он заявил, что американская армия прекратила власть «незаконного диктатора» Николаса Мадуро.
Трамп также раскритиковал администрацию Джо Байдена, обвинив ее в «худшей инфляции в истории» страны.
Говоря о внешней политике, президент подчеркнул, что Иран располагает ракетами, способными угрожать Европе и американским базам за рубежом, и работает над созданием ракет, которые могут достичь территории США. Он отметил, что Вашингтон не позволит Тегерану получить ядерное оружие, однако приоритетом остается дипломатическое решение.
Отдельно Трамп затронул ситуацию на Украине. По его словам, США активно работают над урегулированием конфликта.
Американский лидер подчеркнул необходимость восстановления безопасности и доминирования США в Западном полушарии. Он заявил, что будет стремиться к миру, но не станет колебаться, если потребуется противостоять угрозам для Америки.
