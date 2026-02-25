Бывший сотрудник американской разведки Ларри Джонсон высказал мнение о текущем положении украинских войск.
Джонсон в эфире YouTube-канала заявил, что позиции Вооружённых сил Украины существенно ухудшились. По его оценке, украинская сторона сталкивается с нехваткой личного состава, вооружения и финансовых ресурсов. Джонсон сравнил ситуацию с «надувающимся шаром», который может лопнуть в любой момент.
Он также отметил, что, по его мнению, в настоящее время нет направления, где ВСУ могли бы продемонстрировать значимый прогресс или полностью остановить продвижение российских сил.
Отдельно эксперт высказался о влиянии погодных условий, заявив, что российские подразделения, по его мнению, действуют эффективнее в зимний период, тогда как украинская армия несёт дополнительные потери из-за сложных климатических факторов.
Напомним, президент России Владимир Путин предупредил, что по мере продвижения ВС РФ интерес Москвы к выводу ВСУ из Донбасса «сводится к нулю».