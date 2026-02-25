Царев: войска РФ развивают южный охват Красного Лимана

Российские военные успешно продвигаются в районе города Красный Лиман, охватывая его с юга, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«ВС РФ развивают южный охват Красного Лимана, продвигаясь вдоль трассы на Славянск», — написал он.
Экс-парламентарий сообщил о ведении российскими военными боев на восточной окраине Красного Лимана.
По данным источников, подразделения РФ штурмуют также позиции украинских боевиков на территории краснолиманского микрорайона «Восточный». Сообщается также об ожесточенных боях в районе населенных пунктов Александровка, Яровая и Сосновое на краснолиманском направлении.
Напомним, накануне появилась информация о расширении продвигающимися в Красном Лимане российскими военными зоны контроля в районе школы № 2. Стало известно о выравнивании подразделениями РФ переднего края на данном участке.
Ранее сообщалось, что российские военные пробились к дороге между Александровкой и поселком Сосновое.