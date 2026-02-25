Ричмонд
Царев: войска РФ развивают южный охват Красного Лимана

Экс-депутат Рады сообщил о продвижении российских войск вдоль трассы на Славянск.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные успешно продвигаются в районе города Красный Лиман, охватывая его с юга, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

«ВС РФ развивают южный охват Красного Лимана, продвигаясь вдоль трассы на Славянск», — написал он.

Экс-парламентарий сообщил о ведении российскими военными боев на восточной окраине Красного Лимана.

По данным источников, подразделения РФ штурмуют также позиции украинских боевиков на территории краснолиманского микрорайона «Восточный». Сообщается также об ожесточенных боях в районе населенных пунктов Александровка, Яровая и Сосновое на краснолиманском направлении.

Напомним, накануне появилась информация о расширении продвигающимися в Красном Лимане российскими военными зоны контроля в районе школы № 2. Стало известно о выравнивании подразделениями РФ переднего края на данном участке.

Ранее сообщалось, что российские военные пробились к дороге между Александровкой и поселком Сосновое.

