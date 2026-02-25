Трамп заявил, что Иран разработал ракеты, угрожающие Европе и базам США

Он выразил готовность к дипломатическому урегулированию, но подчеркнул, что не позволит «главному спонсору террора» получить ядерное оружие. Трамп также отметил, что Тегеран не дал обязательств об отказе от ядерного арсенала.
Для справки: кратчайшее расстояние от границ Ирана до континентальной части США составляет около 9,4 тысячи километров.
Ранее сообщалось, что Трамп в ходе ежегодного обращения к Конгрессу объявил о начале масштабной кампании по борьбе с мошенничеством.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.