Минюст подвел итоги года в Приморье

Более 5 тысяч жителей края в 2025 году получили бесплатную юридическую помощь. В системе сегодня работают 92 адвоката, что на 22% больше, чем годом ранее. В краевом бюджете на эти цели было предусмотрено почти 12 млн рублей, освоено свыше 10 млн.