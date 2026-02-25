Минюст подвел итоги года в Приморье

По его словам, одним из ключевых направлений остается правовая и антикоррупционная экспертиза региональных нормативных актов. В 2025 году специалисты рассмотрели 311 законопроектов, что это в три раза больше, чем годом ранее.
По итогам анализа все инициативы соответствуют Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству. При этом органам местного самоуправления не всегда удается своевременно корректировать уставы муниципалитетов, в чем Минюст оказывает методическую помощь.
Кроме этого, он рассказал, что на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 3 153 НКО. Среди них 1 340 общественных объединений, 18 региональных отделений политических партий, 19 казачьих обществ, 331 религиозная организация и 1 445 иных НКО. В реестре также числятся 44 религиозные группы.
Отдельно отмечен рост числа ТОСов, которых уже 62. Активно развиваются и организации, поддерживающие участников СВО и их семьи. В регионе действуют 18 таких НКО.
Более 5 тысяч жителей края в 2025 году получили бесплатную юридическую помощь. В системе сегодня работают 92 адвоката, что на 22% больше, чем годом ранее. В краевом бюджете на эти цели было предусмотрено почти 12 млн рублей, освоено свыше 10 млн.
С июня 2024 по декабрь 2025 года в крае работал мобильный офис Минюста. За это время было совершено 29 выездов в отдаленные территории. В 2026 году его будет использовать Государственное юридическое бюро, начавшее работу в январе.
Расширен перечень получателей бесплатной помощи. Теперь в него включены бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также лица, лишенные родительских прав, если они обращаются по вопросам их восстановления.
В октябре принят краевой закон о регулировании сферы пробации. В 2025 году на реализацию программ ресоциализации, поддержку занятости и стимулирование работодателей направлено более 4,45 млн рублей. За содействием в социальной адаптации обратились 1 092 человека. Четыре НКО внесли изменения в уставы и получили возможность работать как центры пробации.
В ходе обсуждения депутат Евгений Ляшенко поднял вопрос оформления гражданства детям при регистрации рождения. По словам Эдуарда Мухаметова, вопрос относится к компетенции федеральных органов, а миграционное законодательство сейчас активно меняется. Тем не менее, проблема будет отражена в информационно-аналитических материалах для федерального Минюста.
В заключение депутат Александр Кирилюк озвучил решение профильного комитета, рекомендовав принять проект постановления по итогам доклада.