Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп вручит родственникам погибшей девушки-нацгвардейца Пурпурное сердце

Убитая в Вашингтоне сотрудница Национальной гвардии США Сара Бекстром будет награждена посмертно.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил о вручении семье убитой в Вашингтоне девушки-нацгвардейца Сары Бекстром, а также ее выжившему сослуживцу Эндрю Вульфу военной награды Пурпурное сердце.

«Я поручу уважаемому генералу Джеймсу Сьюарду вручить старшему сержанту Эндрю Вульфу и замечательной семье Сары Бекстром награду, учреждённую нашим великим президентом Джорджем Вашингтоном — Пурпурное сердце», — сказал Трамп во время выступления в Конгрессе.

Инцидент произошел 26 ноября в нескольких сотнях метров от Белого дома. Уроженец Афганистана открыл стрельбу из револьвера по военнослужащим Национальной гвардии, находившимся при исполнении обязанностей. Сара Бекстром позже скончалась от полученных травм.

Накануне 21-летний Остин Такер Мартин был застрелен при попытке проникновения на территорию резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше