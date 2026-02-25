Трамп вручит родственникам погибшей девушки-нацгвардейца Пурпурное сердце

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил о вручении семье убитой в Вашингтоне девушки-нацгвардейца Сары Бекстром, а также ее выжившему сослуживцу Эндрю Вульфу военной награды Пурпурное сердце.
«Я поручу уважаемому генералу Джеймсу Сьюарду вручить старшему сержанту Эндрю Вульфу и замечательной семье Сары Бекстром награду, учреждённую нашим великим президентом Джорджем Вашингтоном — Пурпурное сердце», — сказал Трамп во время выступления в Конгрессе.
Инцидент произошел 26 ноября в нескольких сотнях метров от Белого дома. Уроженец Афганистана открыл стрельбу из револьвера по военнослужащим Национальной гвардии, находившимся при исполнении обязанностей. Сара Бекстром позже скончалась от полученных травм.
Накануне 21-летний Остин Такер Мартин был застрелен при попытке проникновения на территорию резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.