Трамп вручит родственникам погибшей девушки-нацгвардейца Пурпурное сердце

Инцидент произошел 26 ноября в нескольких сотнях метров от Белого дома. Уроженец Афганистана открыл стрельбу из револьвера по военнослужащим Национальной гвардии, находившимся при исполнении обязанностей. Сара Бекстром позже скончалась от полученных травм.