Над Россией сбили 69 беспилотников. Военная операция, день 1463-й

Средства ПВО за ночь уничтожили 69 беспилотников над российскими регионами. Госдеп США направил Киеву дипломатический демарш из-за ударов ВСУ по нефтяной инфраструктуре в районе Новороссийска. Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что его администрация «усердно работает» над урегулированием украинского конфликта. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

9:07 Уиткофф заявил, что Россия продемонстрировала настоящую коммуникацию на прошедших трехсторонних переговорах по Украине.

8:55.

8:42 Все американское оружие, поставляемое Украине, идет по программе закупок через НАТО, заявил Трамп.

8:31 Страны так называемой «коалиции желающих» подтвердили свое желание направить на Украину войска для многоуровневых гарантий безопасности, сообщается в заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра Великобритании Кира Стармера по итогам встречи 24 февраля.

8:20 Госдеп США направил Киеву дипломатический демарш после ударов ВСУ по нефтяной инфраструктуре в районе Новороссийска. По словам посла Украины в Вашингтоне Ольги Стефанишиной, в ноте говорилось, что удары затронули интересы американских компаний, связанных с экспортом нефти через Казахстан. Речь идет о повреждении терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море.

8:16 Американская администрация «усердно работает» над урегулированием украинского конфликта, заявил президент США Дональд Трамп.

8:09 Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер 26 февраля приедут в Женеву, где могут встретится с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. Об этом сообщил сам Уиткофф.

8:04 ? Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 69 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

24 БПЛА сбили над Брянской областью, 18 — над Крымом, 14 — над Смоленской областью, по три — над Тульской и Орловской областями, а также акваторией Черного моря, по одному — над Курской, Калужской, Белгородской и Московской областями.

8:01 Сегодня 1463-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

