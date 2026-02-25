Трамп обратился к матери убитой украинской беженки Заруцкой

Президент США Дональд Трамп обратился к матери украинской беженки Ирины Заруцкой, которая погибла в поезде в Северной Каролине после нападения нелегального мигранта, видео опубликовал в социальной сети X* аккаунт Белого дома по оперативной связи.
«Никто никогда не забудет выражение ужаса на лице Ирины, когда она в последние секунды своей жизни смотрела на своего насильника… Госпожа Заруцкая, сегодня вечером я обещаю вам, что мы добьемся справедливости для вашей великолепной дочери, Ирины», — заявил Трамп.
Напомним, в августе 2025 года Заруцкая ехала на поезде в Шарлотте, когда на нее сзади с ножом напал мужчина. Полиция задержала Декарлоса Брауна-младшего, ранее его арестовывали 14 раз, но отпускали. Трамп призвал казнить виновного в смерти девушки. В октябре 2025 года губернатор Северной Каролины Джош Стейн даже подписал закон о масштабной реформе уголовного правосудия, названной в честь Заруцкой.
Однако в декабре в этом же поезде иностранец ранил ножом мужчину.
В феврале 2026 года в США жестоко убили еще одну украинскую беженку.
