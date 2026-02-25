Трамп обратился к матери убитой украинской беженки Заруцкой

Напомним, в августе 2025 года Заруцкая ехала на поезде в Шарлотте, когда на нее сзади с ножом напал мужчина. Полиция задержала Декарлоса Брауна-младшего, ранее его арестовывали 14 раз, но отпускали. Трамп призвал казнить виновного в смерти девушки. В октябре 2025 года губернатор Северной Каролины Джош Стейн даже подписал закон о масштабной реформе уголовного правосудия, названной в честь Заруцкой.