США призвали Киев прекратить атаки на американские экономические интересы

По словам Стефанишиной, в уведомлении также отмечалось, что США не имеют таких же экономических интересов на Украине, как в Казахстане. Она также выразила сожаление о том, что Украина не смогла достичь такого же уровня экономического сотрудничества с Вашингтоном, как Астана.