США призвали Киев прекратить атаки на свои экономические интересы. Об этом сообщила украинский посол в США Ольга Стефанишина.
В Госдепе заявили, что удары по нефтяным объектам в Новороссийске негативно сказались на американских инвестициях в Казахстане.
«Мы получили информацию о том, что украинские атаки на Новороссийск влияют на некоторые американские инвестиции, осуществляемые через Казахстан. Госдепартамент также предупредил нас о необходимости избегать действий, которые могут нанести ущерб американским интересам», — сказала Стефанишина в интервью телеканалу CNN.
По словам Стефанишиной, в уведомлении также отмечалось, что США не имеют таких же экономических интересов на Украине, как в Казахстане. Она также выразила сожаление о том, что Украина не смогла достичь такого же уровня экономического сотрудничества с Вашингтоном, как Астана.
В 2025 году на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) были совершены несколько атак. Одним из инцидентов стала атака 29 ноября, когда украинские катера атаковали одно из выносных причальных устройств на морском терминале КТК под Новороссийском, нанеся ему серьезные повреждения.