Захарова: Британия и Франция заигрывают с Украиной темой ядерного оружия

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сообщения о намерении Великобритании и Франции снабдить Украину ядерным оружием являются манипуляцией, а Лондон и Париж сознательно заигрывают этой темой с режимом Зеленского. Об этом дипломат сообщила в эфире радио Sputnik.
«Великобритания и Франция не просто в риторике, а уже на практике манипулируют проблематикой ядерного оружия и используют её для заигрывания с Киевом», — рассказала она.
По данным Службы внешней разведки РФ, Британия и Франция намерены передать Украине ядерное оружие.
Постпред Российской Федерации в ООН Василий Небензя заявил, что замыслы снабдить Украины ядерным оружием опасны и противоправны. У Москвы есть все возможности для того, чтобы дать отпор, отметил он.