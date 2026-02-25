Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: Британия и Франция заигрывают с Украиной темой ядерного оружия

Планы британцев и французов передать Киеву ядерное оружие являются манипуляцией, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Захарова.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сообщения о намерении Великобритании и Франции снабдить Украину ядерным оружием являются манипуляцией, а Лондон и Париж сознательно заигрывают этой темой с режимом Зеленского. Об этом дипломат сообщила в эфире радио Sputnik.

«Великобритания и Франция не просто в риторике, а уже на практике манипулируют проблематикой ядерного оружия и используют её для заигрывания с Киевом», — рассказала она.

По данным Службы внешней разведки РФ, Британия и Франция намерены передать Украине ядерное оружие.

Постпред Российской Федерации в ООН Василий Небензя заявил, что замыслы снабдить Украины ядерным оружием опасны и противоправны. У Москвы есть все возможности для того, чтобы дать отпор, отметил он.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше