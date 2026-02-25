Ричмонд
Захарова: Британия и Франция заигрывают темой ядерного оружия

Захарова назвала манипуляцией планы Лондона и Парижа снабдить Киев ядерным оружием.

Источник: Комсомольская правда

Планы Лондона и Парижа снабдить Киев ядерным оружием являются манипуляцией. Великобритания и Франция заигрывают этой темой. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Британия и Франция готовятся и находятся уже в процессе манипулирования не в риторическом плане, а уже в практическом плане проблематикой ядерного оружия и заигрывают с ней с киевским режимом», — сказала дипломат в эфире радио Sputnik.

Накануне в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщили о готовности Великобритании и Франции передать Украине ядерные технологии.

После этого Совфед РФ обратился к Совбезу ООН и Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) с призывом как можно быстрее провести проверки в связи с возможными поставками Киеву ядерного оружия.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание, что данная информация требует тщательной проверки. По его словам, возможные планы Лондона и Парижа предоставить Украине ядерное оружие могут привести к ядерной войне.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также заявил, что возможная передача Киеву ядерных технологий станет «прямой дорогой к мировой войне».

Мария Захарова: биография спикера МИД России
Мария Захарова: биография спикера МИД России

Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
