Захарова: Британия и Франция заигрывают темой ядерного оружия

Планы Лондона и Парижа снабдить Киев ядерным оружием являются манипуляцией. Великобритания и Франция заигрывают этой темой. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Британия и Франция готовятся и находятся уже в процессе манипулирования не в риторическом плане, а уже в практическом плане проблематикой ядерного оружия и заигрывают с ней с киевским режимом», — сказала дипломат в эфире радио Sputnik.
Накануне в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщили о готовности Великобритании и Франции передать Украине ядерные технологии.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание, что данная информация требует тщательной проверки. По его словам, возможные планы Лондона и Парижа предоставить Украине ядерное оружие могут привести к ядерной войне.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также заявил, что возможная передача Киеву ядерных технологий станет «прямой дорогой к мировой войне».