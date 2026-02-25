На красноармейском направлении российские военные ликвидировали офицера украинской нацгвардии Андрея Панасюка, сообщают военные Telegram-каналы.
По информации источников, капитан Панасюк командовал минометной батареей 1-й бригады НГУ «Буревей». Информации об обстоятельствах ликвидации украинского офицера нет.
Напомним, на прошлой неделе стало известно о ликвидации российскими военными в Запорожской области заместителя командира 44-й артиллерийской бригады ВСУ Сергея Новскова. По данным источников, майор Новсков был уничтожен в районе города Орехов.
Ранее появилась информация об уничтожении на одном из направлений в зоне СВО начальника штаба одного из батальонов 120-й бригады теробороны ВСУ Ярослава Бабича.
Также сообщалось о ликвидации в Харьковской области служившего в украинском Центре спецопераций «Альфа» подполковника СБУ Руслана Петренко, который, по данным источников, координировал атаки дронов на объекты на российской территории.