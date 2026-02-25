The Telegraph: Разведка Европы увидела «троянских коней» в храмах РПЦ

В материале утверждается, что обеспокоенность звучит в основном со стороны Великобритании и скандинавских стран. Российские дипломаты ранее заявляли, что подобные обвинения носят надуманный характер, а Москва неоднократно отвергала утверждения о «гибридных операциях» и планах нападения на страны НАТО. А министр иностранных дел России Сергей Лавров уличил Европу в подготовке «новой большой европейской войны».