В «коалиции желающих» признали, что им нужно разрешение России

Участники так называемой «коалиции желающих» в частном порядке признают, что отправка их миротворческих сил на Украину зависит от разрешения российского лидера Владимира Путина. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на источники.
«Все больше членов так называемой коалиции желающих в частном порядке признались, что их вклад в эту миссию зависит от разрешения российского президента», — следует из публикации.
Как отмечают авторы статьи, англо-французский план по якобы поддержанию перемирия может быть сорван, если того захочет Москва.
Ранее сообщалось, что французский президент Эммануэль Макрон пытался убедить лидеров парламентских партий страны отправить военный контингент на Украину в рамках так называемой «коалиции желающих», но его инициативу не поддержали.