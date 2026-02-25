Принудительно мобилизованный в ВСУ гражданин Венгрии сдался в плен Армии России

Ранее сообщалось, что в плен к российским военным попал украинский военнослужащий, который участвовал в бою с экипажем танка «Алёша» в Запорожской области летом 2023 года. Солдат подтвердил, что входил в состав бронегруппы, атаковавшей российские позиции и остановленной одним единственным танком. Тот бой стал легендарным после публикации видео, на котором российская боевая машина в одиночку вступила в схватку с колонной ВСУ из восьми единиц техники. Сам экипаж, проявивший невероятное мужество, описал разгром вражеской бронероты всего четырьмя ёмкими фразами. Позже президент России Владимир Путин лично вручил танкистам высокие госнаграды за этот подвиг.