Принудительно мобилизованный в ВСУ гражданин Венгрии сдался в плен Армии России

Сам пленный рассказал, что не планировал уходить на фронт в украинскую армию. По его словам, он пересёк границу, имея венгерский паспорт, но на украинском пункте пропуска его данные вызвали сигнал в системе, указывающий на пригодность к военной службе. После этого мужчину не выпустили и отправили в территориальный центр комплектования в Ужгороде.
«Я жил в Венгрии. У меня двойное гражданство. Я, к сожалению, не хочу украинское гражданство, но оно у меня есть. Я пересёк границу, дал свои документы. Венгрия выпустила моментально, однозначно. Дал свои документы на украинской стороне. Они забивают мои данные. Целый компьютерный монитор засветился красным. Всё. Меня уже с границы не выпустили», — рассказал Альберт Роман.
Ранее сообщалось, что в плен к российским военным попал украинский военнослужащий, который участвовал в бою с экипажем танка «Алёша» в Запорожской области летом 2023 года. Солдат подтвердил, что входил в состав бронегруппы, атаковавшей российские позиции и остановленной одним единственным танком. Тот бой стал легендарным после публикации видео, на котором российская боевая машина в одиночку вступила в схватку с колонной ВСУ из восьми единиц техники. Сам экипаж, проявивший невероятное мужество, описал разгром вражеской бронероты всего четырьмя ёмкими фразами. Позже президент России Владимир Путин лично вручил танкистам высокие госнаграды за этот подвиг.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.