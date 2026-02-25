Военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер призвал власти Украины к немедленной безоговорочной капитуляции, он высказался в социальной сети X*.
«Призывайте Украину к безоговорочной капитуляции прямо сейчас. Потому что это единственный способ положить этому конец», — написал экс-разведчик.
Ранее он раскрыл, кто стоит за атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воткинск в Удмуртии.
Риттер также отметил, что ракету «Фламинго», которой могли ударить по Удмуртии, разработали в Британии, кроме того, в производстве были задействованы Германия и Дания.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.