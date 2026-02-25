Ричмонд
полупрозрачная облачность
Экс-разведчик Риттер призвал Украину к безоговорочной капитуляции

Бывший американский разведчик и военный аналитик Риттер призвал Украину к немедленной безоговорочной капитуляции.

Источник: Аргументы и факты

Военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер призвал власти Украины к немедленной безоговорочной капитуляции, он высказался в социальной сети X*.

«Призывайте Украину к безоговорочной капитуляции прямо сейчас. Потому что это единственный способ положить этому конец», — написал экс-разведчик.

Ранее он раскрыл, кто стоит за атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воткинск в Удмуртии.

По его словам, Киеву досталась грязная работа, а разведывательные данные ему предоставили ЦРУ и британская MI-6. Он также призвал Россию дать понять Западу, что следующая атака НАТО на стратегическую российскую инфраструктуру будет последней.

Риттер также отметил, что ракету «Фламинго», которой могли ударить по Удмуртии, разработали в Британии, кроме того, в производстве были задействованы Германия и Дания.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

