В Харьковской области российским подразделениям удалось выбить украинских боевиков из села Графское под Волчанском, сообщил в среду связанный с группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
«Группировка войск “Север” освободила Графское!», — говорится в публикации.
По информации источников канала, село взяли под контроль штурмовики 69-й мотострелковой дивизии 6-й гвардейской общевойсковой армии, которым в ходе ожесточенных боев удалось сломить сопротивление боевиков из 58-й мотопехотной бригады ВСУ.
«Освобождение населенного пункта открывает Северянам возможность дальнейшего наступления на юг вдоль реки Северский Донец», — отмечается в сообщении.
Напомним, накануне Минобороны РФ объявило об освобождении российскими военными села Риздвянка (Рождественское) в Запорожской области. По информации оборонного ведомства, населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток».