Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«СВ»: войска РФ выбили боевиков ВСУ из Графского под Волчанском

По информации источников, российские штурмовики сломили сопротивление боевиков из 58-й мотопехотной бригады ВСУ в Графском в ходе ожесточенных боев.

Источник: Аргументы и факты

В Харьковской области российским подразделениям удалось выбить украинских боевиков из села Графское под Волчанском, сообщил в среду связанный с группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

«Группировка войск “Север” освободила Графское!», — говорится в публикации.

По информации источников канала, село взяли под контроль штурмовики 69-й мотострелковой дивизии 6-й гвардейской общевойсковой армии, которым в ходе ожесточенных боев удалось сломить сопротивление боевиков из 58-й мотопехотной бригады ВСУ.

«Освобождение населенного пункта открывает Северянам возможность дальнейшего наступления на юг вдоль реки Северский Донец», — отмечается в сообщении.

Напомним, накануне Минобороны РФ объявило об освобождении российскими военными села Риздвянка (Рождественское) в Запорожской области. По информации оборонного ведомства, населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток».