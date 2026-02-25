Признать умершими могут 2000 долгожителей в европейской стране

В Финляндии могут официально признать умершими более двух тысяч человек старше ста лет, о которых у властей нет актуальной информации.
Служба цифровой информации и учета населения опубликовала список таких граждан 24 февраля. В него вошли люди 1920−1922 годов рождения. Ведомство просит их самих или родственников связаться с органами власти до 24 марта, пишет Деловой Петербург.
По данным службы, информация об их адресах отсутствует. Если в течение месяца никто не откликнется и не возникнет юридических препятствий, этих людей признают умершими.
Подобные проверки уже проводились ранее. В прошлом году из реестра удалили данные о 2250 человек, чье место жительства оставалось неизвестным более двух лет. Тогда власти пояснили, что многие из них уехали за границу, но не сообщили об эмиграции.
Население Финляндии в конце 2023 года превысило 5,6 млн человек и продолжает расти за счет миграции. При этом в 2024 году усилился отток коренных жителей за рубеж.
Кроме того, финские и эстонские ведомства начали автоматически обмениваться данными о населении, в том числе о смертях граждан. Почти 12 тысяч граждан Эстонии получили уведомления с просьбой уточнить место проживания, чтобы исключить случаи получения социальных выплат сразу в двух странах.
