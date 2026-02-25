Ричмонд
Трамп установил новый рекорд по длительности выступления перед конгрессом

Дональд Трамп установил новый рекорд по продолжительности выступления с докладом перед членами обеих палат конгресса США.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп установил новый рекорд по продолжительности выступления с докладом перед членами обеих палат конгресса США.

Его второе ежегодное обращение после начала второго президентского срока длилось 107 минут (1 час 47 минут) — на 8 минут дольше, чем выступление в марте 2025 года. При этом предыдущее выступление формально не считалось обращением о положении дел в стране (State of the Union), так как с момента инаугурации тогда прошёл лишь месяц.

Ранее рекорд по длительности подобного обращения принадлежал бывшему президенту Биллу Клинтону. Так, 27 января 2000 года он произнес последнее обращение к конгрессу в качестве главы государства, которое продолжалось 1 час 28 минут.

Ранее сообщалось, что перед обращением Трампа к Конгрессу в Вашингтоне приземлился так называемый борт судного дня Boeing-E4B Nightwatch.

