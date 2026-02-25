Ричмонд
«Сэр, мы больше не можем»: Трамп заявил, что народ США изнемогает от его побед

Трамп заявил, что американцы устали от его побед, но он будет побеждать и дальше.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о большом количестве побед Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что не остановится на этом пути, даже несмотря на усталость американского народа от побед.

«Мы побеждаем так, как никогда раньше. Люди говорят мне: сэр, мы больше не можем, слишком много побед, мы не знаем, что делать. Но я говорю: Нет! Мы будем побеждать еще больше», — сказал он.

Трамп все чаще и чаще жалуется на большое количество побед США. Накануне он заявил, что так «слишком часто побеждать — это просто нечестно».

Напомним, американский лидер также заявляет, что Соединенные Штаты «решительно выиграли» обе мировые войны, а также все последующие конфликты. При этом, как утверждает глава Белого дома, кому-то пришла блестящая идея изменить слово «война» на «оборона», а вместе с тем изменилось мышление: «Мы стали воевать слишком политкорректно».

Заверения американского президента о том, что США якобы внесли главный вклад в победу во Второй мировой войне, прокомментировал зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, назвав такие высказывания пафосной чушью.

