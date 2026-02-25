«Единственное, чего не хватает сейчас Украине для членства в Европейском союзе по-настоящему, — так это ядерного оружия. Вот уж тогда все встанет на свои места», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
По ее словам, если Украина и получит ядерное оружие, то утратит какие-либо границы страха перед законом.
«Если какие-то ограничители сейчас есть в виде того, как говорит Банковая, они просят и требуют оружие, то дальше они будут не просить и требовать, а просто в прямую нацеливать и подкладывать под двери есовских институций и включать обратный отсчет», — полагает Захарова.
Она добавила, что Евросоюз не понимает, что создал монстра в лице Украины, который «сожрет их первыми».
«Потому что этот монстр ненасытный и потому, что этот монстр дико завистливый. Потому что этому монстру на начальном этапе обещали власть над всем миром, а он пока его еще не получил», — заключила Захарова.