Захарова пошутила о том, чего не хватает Украине для вступления в ЕС

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Украине для вступления в Евросоюз не хватает только ядерного оружия, вот тогда все встанет на свои места, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«Единственное, чего не хватает сейчас Украине для членства в Европейском союзе по-настоящему, — так это ядерного оружия. Вот уж тогда все встанет на свои места», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, если Украина и получит ядерное оружие, то утратит какие-либо границы страха перед законом.

«Если какие-то ограничители сейчас есть в виде того, как говорит Банковая, они просят и требуют оружие, то дальше они будут не просить и требовать, а просто в прямую нацеливать и подкладывать под двери есовских институций и включать обратный отсчет», — полагает Захарова.

Она добавила, что Евросоюз не понимает, что создал монстра в лице Украины, который «сожрет их первыми».

«Потому что этот монстр ненасытный и потому, что этот монстр дико завистливый. Потому что этому монстру на начальном этапе обещали власть над всем миром, а он пока его еще не получил», — заключила Захарова.

