Telegraph: разведка Европы испугалась храмов РПЦ

Газета The Telegraph заявила, что европейская разведка увидела угрозу в российской недвижимости за рубежом и даже в храмах Русской православной церкви.

Источник: Аргументы и факты

Разведка европейских стран увидела угрозу в российской недвижимости за рубежом и даже в храмах Русской православной церкви, сообщает британская газета The Telegraph.

Отмечается, что в основном обвинения звучат из Великобритании и скандинавских стран. При этом каких-либо доказательств наличия угрозы со стороны России не приводится.

Российские послы неоднократно заявляли, что, к примеру, власти Норвегии и Финляндии используют надуманные предлоги, направленные против РФ. Также дипломаты указывали на усилившуюся антироссийскую кампанию Британии.

Как пишет The Telegraph, ссылаясь на неназванных представителей европейской разведки, в Европе беспокоятся из-за расположенной рядом с ее военными и гражданскими объектами российской недвижимости. Европейские спецслужбы считают, что данные объекты могут быть использованы в качестве «троянских коней».

Что касается православных храмов, они тоже вызывают опасения в Европе, так как находятся, например, вблизи военно-морских баз и радиолокационных установок в Норвегии и Швеции, утверждается в публикации.

Российские власти не раз подчеркивали, что на Западе стало определенным трендом видеть вину РФ во всем и что в действительности Москва не собирается ни на кого нападать в Европе.