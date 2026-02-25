Трамп проигнорировал Россию и побил исторический рекорд

Для сравнения: в марте 2025 года Трамп уже выступал перед обеими палатами Конгресса, и та речь длилась около 1 часа 39 минут. Однако тогда формально это не считалось полноценным ежегодным посланием, поскольку 20 января 2025 года он во второй раз вступил в должность президента и подведение итогов года не проводилось.