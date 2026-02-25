Ричмонд
полупрозрачная облачность
Трамп проигнорировал Россию и побил исторический рекорд

Президент США Дональд Трамп 24 февраля выступил с ежегодным посланием «О положении страны» перед Палатой представителей и Сенатом, практически не затронув тему отношений с Россией. Об этом пишут американские СМИ.

В ходе обращения глава государства лишь дважды упомянул Россию. Первый раз — в контексте конфликта на Украине. Второй — говоря о российских вооружениях, находящихся у Венесуэлы.

Основной акцент выступления был сделан на внутренней повестке и внешнеполитических приоритетах США без детальной проработки российской темы.

Речь продолжалась почти 1 час 48 минут с учетом пауз и аплодисментов. Это самое продолжительное послание «О положении страны» за всю историю подобных обращений.

Для сравнения: в марте 2025 года Трамп уже выступал перед обеими палатами Конгресса, и та речь длилась около 1 часа 39 минут. Однако тогда формально это не считалось полноценным ежегодным посланием, поскольку 20 января 2025 года он во второй раз вступил в должность президента и подведение итогов года не проводилось.

Предыдущий рекорд принадлежал 42-му президенту США Биллу Клинтону. Его обращение к Конгрессу в 2000 году продолжалось почти 1 час 29 минут.

Таким образом, нынешнее выступление Трампа стало самым продолжительным за историю ежегодных президентских посланий в Соединенных Штатах.

