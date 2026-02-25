Путин обсудил с Гергиевым развитие Большого и Мариинского театров

Российский лидер Владимир Путин провел встречу с генеральным директором Большого театра и дирижером Валерием Гергиевым, передает официальный сайт Кремля.
Сообщается, что Гергиев рассказал главе государства о новых премьерах, ставке на молодежь и планах создать культурные кварталы в Москве и Санкт-Петербурге.
Кроме того, худрук театра рассказал Путину о премьере оперы «Турандот» в Большом театре. Как отметил Гергиев, партию Турандот будут исполнять шесть человек, чтобы в ближайшие полтора-два года спектакль можно было давать чаще.
Также в ходе встречи обсуждалось увековечение памяти выдающихся деятелей культуры, включая дирижера Юрия Темирканова. Президент поддержал идею создания театрального квартала в Санкт‑Петербурге, связанного с его именем.
Ранее сообщалось, что глава российского государства назвал балет «Щелкунчик» в Большом театре праздником.