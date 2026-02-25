Назвавшая жену Макрона мужчиной Оуэнс раскрыла связанный с Трампом заговор

Напомним, Оуэнс после убийства консервативного активиста Чарли Кирка в сентябре 2025 года неоднократно подвергала критике его жену — Эрику. Она обвиняет вдову в заговоре с сионистами, а также в том, что та использует компанию Кирка TPUSA для продвижения и обогащения себя. В начале 2026 года Оуэнс даже слила «жизнерадостный телефонный звонок» Эрики с сотрудниками компании, который состоялся через две недели после смерти мужчины.