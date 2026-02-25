Американская активистка и журналистка Кэндис Оуэнс раскрыла заговор, связанный с президентом США Дональдом Трампом и сионистами, намекая на управление вниманием людей при помощи средств массовой информации.
«Итак, вы знаете, как это работает. Сейчас сионист пишет речь для Трампа. Эта речь будет предварительно распространена среди круга журналистов, связанных с сионистским движением, чтобы они могли подготовиться к публикации заголовков, которые обязательно будут звучать так: “Трамп выступил с ошеломляющей защитой Эрики Кирк” — Daily Wire, безусловно. “Трамп называет нападения на Эрику Кирк демоническими”, — вероятно, пишет New York Post», — высказалась она в социальной сети X*.
Напомним, Оуэнс после убийства консервативного активиста Чарли Кирка в сентябре 2025 года неоднократно подвергала критике его жену — Эрику. Она обвиняет вдову в заговоре с сионистами, а также в том, что та использует компанию Кирка TPUSA для продвижения и обогащения себя. В начале 2026 года Оуэнс даже слила «жизнерадостный телефонный звонок» Эрики с сотрудниками компании, который состоялся через две недели после смерти мужчины.
Позже журналистка обвинила вдову в связях с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, с которым Эрика якобы даже собиралась снимать шоу.