Захарова прокомментировала историю с макакой-сиротой Панчем в японском зоопарке

— Как это может быть, что на планете Земля в 2026 году весь мир как один, в одном благородном порыве объединен историей обезьянкой, у которой есть еда, есть смотрители. (…) И как на этой же самой планете люди не видят и не сопереживают сотням детей, которые переходят в тысячи, которые погибли или были изувечены, не от жизненных обстоятельств, а от чудовищной рукотворной истории, — заявила дипломат в эфире радио Sputnik.