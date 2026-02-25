Ричмонд
Захарова прокомментировала историю с макакой-сиротой Панчем в японском зоопарке

Люди по всему миру сопереживают макаке Панчу из японского зоопарка, от которого отказались сородичи, но игнорируют страдания детей, пострадавших от действий Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, общество не замечает, что страны собирают баснословные суммы на то, чтобы «превращать детей в таких вот обезьянок».

— Как это может быть, что на планете Земля в 2026 году весь мир как один, в одном благородном порыве объединен историей обезьянкой, у которой есть еда, есть смотрители. (…) И как на этой же самой планете люди не видят и не сопереживают сотням детей, которые переходят в тысячи, которые погибли или были изувечены, не от жизненных обстоятельств, а от чудовищной рукотворной истории, — заявила дипломат в эфире радио Sputnik.

Панч приобрел популярность в Сети благодаря тому, что он постоянно ходил с плюшевой игрушкой орангутана, которую ему дали киперы японского зоопарка для борьбы со стрессом из-за умершей матери.

19 февраля одна из взрослых макак напала на малыша и стала таскать его по земле, а затем отпустила. Из-за этого пользователи Сети попросили сотрудников учреждения изолировать других обезьян от Панча. Позднее малышу удалось найти опору в виде другой макаки, которая стала проводить с ним время, вычесывать блох и обнимать.

