Из-за ненависти к Илону Маску в США не могут найти присяжных по его делу

Судья Чарльз Брейер спросил у более чем 90 потенциальных присяжных, смогут ли они забыть о личном отношении к Маску, Tesla и Twitter и оценивать только доказательства. Многие ответили отказом. А те, кто остался, не стеснялись в выражениях антипатии прямо в зале суда.