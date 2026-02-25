Из-за ненависти к Илону Маску в США не могут найти присяжных по его делу

В федеральном суде Сан-Франциско не могут собрать присяжных для Илона Маска. Больше трети кандидатов признались, что ненавидят миллиардера и не смогут судить беспристрастно, пишет Courthouse News. Процесс касается обвинений в манипуляциях акциями Twitter во время скандальной сделки на 44 миллиарда долларов.
Судья Чарльз Брейер спросил у более чем 90 потенциальных присяжных, смогут ли они забыть о личном отношении к Маску, Tesla и Twitter и оценивать только доказательства. Многие ответили отказом. А те, кто остался, не стеснялись в выражениях антипатии прямо в зале суда.
Адвокат Маска Стивен Брум заявил, что при любом другом подсудимом таких кандидатов отсеяли бы сразу. Судья ответил, что публичные фигуры всегда вызывают эмоции, особенно если они дружат с Дональдом Трампом и постоянно в новостях.
Напомним, в 2022 году Маск сначала заявил о покупке Twitter, потом приостановил сделку, сославшись на миллионы фейковых аккаунтов. Акции рухнули на 9%, и инвесторы решили, что их сознательно ввели в заблуждение.
Ранее Маск признался пользователям, что нечасто бывает счастлив.
