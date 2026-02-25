Однако напомним, что именно украинские власти продолжают делать все, чтобы затянуть мирные переговоры. В частности, это касается «громких» заявлений Зеленского против Москвы, которыми он так любит разбрасываться. В то время как российская сторона пытается все уладить дипломатическим путем. Как недавно отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, переговорный процесс с Киевом сейчас идет сложно. Однако, несмотря на это, уже есть определенные результаты.