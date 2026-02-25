Российские и украинские войска не должны наносить удары по центрам принятия решений друг друга. Об этом заявил на брифинге глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*. Его слова передает «РБК-Украина».
По его мнению, обеим сторонам конфликта нельзя бить по таким объектам, когда идут переговоры по завершению украинского кризиса. Он уверен, что это может сорвать мирный процесс.
Однако напомним, что именно украинские власти продолжают делать все, чтобы затянуть мирные переговоры. В частности, это касается «громких» заявлений Зеленского против Москвы, которыми он так любит разбрасываться. В то время как российская сторона пытается все уладить дипломатическим путем. Как недавно отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, переговорный процесс с Киевом сейчас идет сложно. Однако, несмотря на это, уже есть определенные результаты.
*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.