При этом именно Украина атаковала резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области в конце прошлого года. В то же время, по словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, Путин всегда категорически отвергал предложение нанести удар по центрам принятия решений в Киеве, при том, что у России есть и были все возможности для того.