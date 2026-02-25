«Не имеет значения, речь о Киеве или условном Валдае. Тем более сейчас, когда идет непростой процесс мирных переговоров», — заявил он.
Буданов* добавил, что в условиях сложных мирных переговоров «соблюдение правил» является особенно важным.
При этом именно Украина атаковала резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области в конце прошлого года. В то же время, по словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, Путин всегда категорически отвергал предложение нанести удар по центрам принятия решений в Киеве, при том, что у России есть и были все возможности для того.
Нападение на резиденцию.
Киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, применив 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Глава МИД Сергей Лавров после этого заявил, что Москва пересмотрит переговорную позицию по Украине. Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, подобными провокациями Киев подрывает усилия главы Белого дома Дональда Трампа, но это не сможет отразиться на диалоге между Россией и США, президенты продолжат взаимодействие. Он добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на украинское нападение.
Попытку атаки ВСУ осудили многие страны, включая США, Белоруссию, Иран, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Казахстан, Бахрейн и ОАЭ.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.