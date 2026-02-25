Ричмонд
+4°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Telegraph сообщила о зависимости «коалиции желающих» от решения России

Все больше стран-участниц так называемой «коалиции желающих» признают, что им необходимо разрешение России для отправки миротворческих сил на Украину. Об этом 25 февраля сообщила британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

«Все больше членов так называемой коалиции желающих в частном порядке признались, что их вклад в эту миссию зависит от разрешения российского президента [Владимира Путина]», — говорится в публикации.

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше