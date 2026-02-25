Котенок: войска РФ заблокировали боевиков ВСУ под сумским селом Садки

В Сумской области российским подразделениями удалось заблокировать украинских боевиков в окрестностях села Садки, сообщил в среду в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Наши войска заблокировали в районе н.п. Садки подразделения ВСУ», — написал он.
По словам военкора, военнослужащие противника отрезаны от снабжения. Беспилотники, с помощью которых противник пытается использовать для этих целей, уничтожаются.
Котенок сообщил о значительном ухудшении для ВСУ ситуации на сумском направлении в связи с продвижением войск РФ к рубежу обороны противника Садки — Храповщина — Хотень.
Военкор упомянул также об активизации продвижения российских подразделений на глуховском и краснопольском участках в Сумской области.
Ранее сообщалось, что группа боевиков из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ провела около недели в лесополосах под Садками без продовольствия из-за нарушения воздушной логистики.