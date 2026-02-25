Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные страны «создали и доформировали монстра» в лице киевского режима, который в дальнейшем может обернуться против своих создателей.
По ее словам, Запад «не понял, что создал такого монстра, который их сожрет первыми». Она охарактеризовала его как «ненасытного» и «дико завистливого», утверждая, что на начальном этапе Киеву якобы обещали значительно больше, чем возвращение территорий.
Дипломат отметила, что лично главе киевского режима Владимиру Зеленскому «обрисовывали» невероятные перспективы.
«Зеленскому обрисовывали не только то, что он вернет себе какие-то территории, ему обрисовывали, что он станет властелином этого региона, что он станет опорной точкой на карте европейского континента», — сказала она в эфире радио Sputnik..
Ранее Захарова заявила, что Зеленский и политики ЕС связаны. У главы киевского режима есть рычаги давления на союзников, и он шантажирует их.