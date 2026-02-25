Трамп лишь один раз упомянул РФ за все свое выступление в Конгрессе США

Глава США Дональд Трамп всего один раз упомянул Россию во время своего двухчасового выступления в американском Конгрессе 24 февраля.
В своей речи хозяин Белого дома лишь однажды затронул тему украинского кризиса, упомянув Москву. По его словам, Штаты сейчас усердно работают, чтобы закончить конфликт между Россией и Украиной.
Трамп также не забыл уточнить, что Киев все еще получает американское оружие. Однако поставки идут через государства НАТО. Причем ВСУ получают помощь не бесплатно, им приходится оплачивать полные суммы.
Большую же часть своего выступления президент США говорил о борьбе с нелегальными мигрантами и об экономических успехах своей страны, пообещав вернуть «золотой век Америки».
Ранее спецпредставитель Дональда Трампа Стивен Уиткофф раскрыл, когда могут пройти новые трехсторонние переговоры Москвы, Вашингтона и Киева. По его словам, вполне вероятно, что встречу проведут в ближайшие 10 дней.