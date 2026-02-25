Ричмонд
ВСУ начали массово расставлять мины с эффектом Доплера

Украинские военные начали применять в зоне СВО мины на радиовзрывателях с эффектом Доплера. Они реагируют на изменение радиофона при движении любого объекта, объяснил РИА «Новости» замгендиректора производства дрондетекторов «Тень» Дмитрий Садовник.

Источник: Life.ru

«Устанавливается мина с датчиками, которые выпускают радиосигнал. При появлении и передвижении любого объекта изменяется радиофон, на что и срабатывает датчик, который приводит к детонации мины», — пояснил Садовник.

По его словам, методы обнаружения таких мин аналогичны поиску БПЛА, поскольку детекция происходит за счёт выявления радиосигнала.

Ранее Life.ru рассказывал, что концерн «Калашников» представил новый дрон-камикадзе, способный поражать цели на расстоянии свыше 100 километров. Этот беспилотник также имеет повышенную устойчивость к средствам РЭБ.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

