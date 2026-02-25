Сообщение об оргии Хокинга и его фото с девушками нашли в файлах Эпштейна

Журналисты британского таблоида The Sun обнаружили в опубликованных Министерством юстиции США файлах педофила Джеффри Эпштейна сообщение, где говорится об оргии британского физика Стивена Хокинга с несовершеннолетними на острове финансиста, материал перевел aif.ru.
В одном из писем Эпштейн предположил, что Вирджиния Джуффре, которая обвинила экс-принца Британии Эндрю Маунтбеттен-Виндзора в изнасиловании, выдвинет обвинения и против Хокинга, а также бывшего президента США Билла Клинтона, отмечает автор.
«Вы можете назначить вознаграждение любому из друзей, знакомых или родственников Вирджинии, кто выступит и поможет доказать, что ее обвинения ложны. Самое весомое доказательство — это ужин с Клинтоном и новая версия на Виргинских островах о том, что Стивен Хокинг участвовал в оргии с несовершеннолетними», — якобы писал Эпштейн.
Автор публикации отмечает, что в документах еще говорится о посещении Хокинга вместе с Эпштейном «мужского клуба».
Также журналисты нашли в файлах финансиста-педофила фотографии физика с девушками в бикини. На снимке — он лежит на шезлонге, в руках — коктейль, рядом сидят две девушки в купальниках.
Фотография уже появлялась в Сети, однако президент США Дональд Трамп и Министерство юстиции решили включить ее в новый пакет документов.
Напомним, Эпштейн погиб в изоляторе в 2019 году, когда ожидал суд по обвинениям в торговле детьми с целью сексуальной эксплуатации, в 2009 году он вышел из тюрьмы, отбыв срок за педофилию. В 2021 году за пособничество ему осудили его помощницу Гислейн Максвелл. Сейчас Минюст США публично обнародовал архив финансиста — фотографии, сообщения и контакты, в файлах фигурируют известные западные политики и звезды шоу-бизнеса.
Ранее были раскрыты детали эротического массажа Эндрю, который оплатил Букингемский дворец.