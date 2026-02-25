Сообщение об оргии Хокинга и его фото с девушками нашли в файлах Эпштейна

Напомним, Эпштейн погиб в изоляторе в 2019 году, когда ожидал суд по обвинениям в торговле детьми с целью сексуальной эксплуатации, в 2009 году он вышел из тюрьмы, отбыв срок за педофилию. В 2021 году за пособничество ему осудили его помощницу Гислейн Максвелл. Сейчас Минюст США публично обнародовал архив финансиста — фотографии, сообщения и контакты, в файлах фигурируют известные западные политики и звезды шоу-бизнеса.