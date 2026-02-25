Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Буданов* заявил, что Россия и Украина не должны бить по Киеву и Валдаю

Начальник офиса украинского президента Кирилл Буданов* (признан в РФ экстремистом и террористом) заявил, что Россия и Украина не должны наносить удары по центрам принятия решений друг друга.

Начальник офиса украинского президента Кирилл Буданов* (признан в РФ экстремистом и террористом) заявил, что Россия и Украина не должны наносить удары по центрам принятия решений друг друга. По его словам, неважно, идет речь о Киеве или о резиденции российского президента на Валдае, сообщает РБК-Украина.

«Не имеет значения, речь о Киеве или условном Валдае. Тем более сейчас, когда идет непростой процесс мирных переговоров», — сказал экс-глава ГУР Украины.

Буданов* объяснил, что в условиях вооруженного конфликта должны действовать определенные правила, а соблюдать их особенно важно сейчас, когда идут сложные мирные переговоры. Только придерживаясь этих принципов можно приблизить устойчивый мир, заключил он.

В декабре 2025 года сообщалось, что Украина предприняла попытку атаковать беспилотниками резиденцию Владимира Путина в Новгородской области, использовав 91 дрон дальнего действия.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Кирилл Буданов*: биография нового главы офиса президента Украины, признанного в России террористом и экстремистом
Новый глава офиса президента Украины признан в России террористом и экстремистом. Собрали главное о карьере Кирилла Буданова, его участии в военных действиях и личной жизни.
Читать дальше