Начальник офиса украинского президента Кирилл Буданов* (признан в РФ экстремистом и террористом) заявил, что Россия и Украина не должны наносить удары по центрам принятия решений друг друга. По его словам, неважно, идет речь о Киеве или о резиденции российского президента на Валдае, сообщает РБК-Украина.