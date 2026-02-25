Ричмонд
Трамп возмутился нежеланием демократов почтить память украинки Заруцкой

Президента США Дональда Трампа возмутило то, что демократы не встали во время почтения памяти в Конгрессе убитой украинской беженки Ирины Заруцкой.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп возмутился тем, что представители Демократической партии отказались почтить память убитой в прошлом году украинской беженки Ирины Заруцкой.

«Как можно было не встать?» — приводит слова американского лидера, сказанные во время обращения к Конгрессу Соединенных Штатов, телеканал Fox News.

Трамп почтил память Заруцкой и призвал к справедливости в деле о ее убийстве.

Ранее сообщалось, что глава США обратился к матери украинки, пообещав «добиться справедливости» в ситуации с ее гибелью.

Убийство Заруцкой произошло в американском городе Шарлотт в штате Северная Каролина 22 августа. 23-летнюю уроженку Киева зарезал в вагоне поезда нелегальный мигрант, 34-летний бездомный афроамериканец Декарлос Браун-младший.

