Самозанятым водителям в России готовят отдельный закон

Эксперты также обращают внимание на налоговые потери бюджета из-за работы части водителей в теневом секторе. По оценкам одного из отраслевых объединений, речь может идти о десятках миллиардов рублей в год. Отдельно критикуется закон о локализации: по мнению оппонентов, он перекладывает издержки промышленной политики на самозанятых и может привести к уходу до 2 млн водителей из легального поля.