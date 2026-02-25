Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп только раз упомянул Россию в своей речи в конгрессе

Американский лидер Дональд Трамп почти не упомянул Россию в своей речи перед конгрессом.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп выступил с ежегодным обращением о положении дел в стране перед членами конгресса, но лишь один раз упомянул тему России и Украины.

Американский лидер выступал более двух часов, подводя итоги года и рассказывая о планах администрации, прежде всего о внутренних вопросах — о границе, экономике и борьбе с нелегальной иммиграцией. Основное внимание Трамп уделил своей программе по укреплению США и обещанию «золотого века» для американцев.

Относительно международной политики президент США отметил, что Соединенные Штаты усердно работают над тем, чтобы завершить конфликт между Россией и Украиной, и упомянул, что американская помощь поставляется через страны НАТО и полностью оплачивается ими. Трамп также говорил о других внешнеполитических вопросах, включая ситуацию в Венесуэле и Иране.

Речь Трампа стала одной из самых длинных за историю его обращений к конгрессу, продолжившись почти 1 час 47 минут — это превысило его собственный предыдущий рекорд.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше