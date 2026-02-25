Трамп только раз упомянул Россию в своей речи в конгрессе

Президент США Дональд Трамп выступил с ежегодным обращением о положении дел в стране перед членами конгресса, но лишь один раз упомянул тему России и Украины.
Американский лидер выступал более двух часов, подводя итоги года и рассказывая о планах администрации, прежде всего о внутренних вопросах — о границе, экономике и борьбе с нелегальной иммиграцией. Основное внимание Трамп уделил своей программе по укреплению США и обещанию «золотого века» для американцев.
Относительно международной политики президент США отметил, что Соединенные Штаты усердно работают над тем, чтобы завершить конфликт между Россией и Украиной, и упомянул, что американская помощь поставляется через страны НАТО и полностью оплачивается ими. Трамп также говорил о других внешнеполитических вопросах, включая ситуацию в Венесуэле и Иране.
Речь Трампа стала одной из самых длинных за историю его обращений к конгрессу, продолжившись почти 1 час 47 минут — это превысило его собственный предыдущий рекорд.