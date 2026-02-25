Ричмонд
Захарова разоблачила манипуляции Британии и Франции, заигрывающих с Украиной по теме ЯО

Планы Франции и Великобритании по передаче Украине ядерного оружия являются манипуляцией. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, Лондон и Париж заигрывают с Киевом по теме ЯО.

Источник: Life.ru

«Британия и Франция готовятся и находятся уже в процессе манипулирования не в риторическом плане, а уже в практическом плане проблематикой ядерного оружия и заигрывают с ней с киевским режимом», — подчеркнула дипломат.

Напомним, ранее СВР РФ заявила, что Великобритания и Франция всерьёз рассматривают возможность передачи Украине ядерного оружия. Совет Федерации потребовал расследовать планы Лондона и Парижа, которые в Кремле сочли вопиющим нарушением международного права. По словам Дмитрия Пескова, информация о ядерной бомбе для Киева будет учтена на переговорах. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что противник понимает последствия применения ядерного компонента на Украине.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

