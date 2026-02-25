Трамп заявил об усердной работе над мирной сделкой России и Украины

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон активно работает над мирной сделкой России и Украины. Заявление прозвучало в ежегодном послании «О положении страны» перед палатой представителей и сенатом.
«Мы очень напряженно работаем над тем, чтобы прекратить войну», — сказал Трамп.
Напомним, 17−18 февраля в Женеве прошел третий раунд переговоров с участием России, США и Украины. Российскую делегацию возглавлял Владимир Мединский, который назвал консультации тяжелыми, но деловыми.
Владимир Зеленский сообщал, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня.
