Котенок: бойцы РФ прорвались к сумским селам Малая Корчаковка и Храповщина

Продвигающиеся на сумском направлении российские подразделения прорвались к селам Малая Корчаковка и Храповщина, сообщил в среду в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Наши штурмовые подразделения вышли к Малой Корчаковке со стороны Алексеевки, Андреевки и к Храповщине со стороны Яблоновки», — написал он.
Котенок сообщил также о ведении российскими военными боев на северо-востоке села Кондратовка, расположенного к западу от Андреевки.
По информации военкора, продвижение российских подразделений к рубежу обороны ВСУ Садки — Храповщина — Хотень привело к значительному ухудшению положения украинских боевиков на сумском направлении.
Согласно сведениям Котенка, подразделения РФ продвигаются также на краснопольском и груховском участках в Сумской области.
«Глуховский участок фактически является киевским направлением, т.к. здесь наименьшее расстояние до Киева. Продвижение здесь создает угрозу выхода в тыл Черниговской группировке врага», — отметил военкор.
Ранее стало известно о блокировании российскими военными подразделений ВСУ в районе сумского села Садки.