Буданов* предложил эмбарго на удары по центрам принятия решений в России и на Украине

Украинские военные не должны наносить удары по по центрам принятия решений и местам пребывания президента России Владимира Путина, а российские ВС — Владимира Зеленского. С таким неожиданным заявлением выступил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* в беседе с «РБК-Украина».

Источник: Life.ru

«Не имеет значения, речь о Киеве или условном Валдае. Тем более сейчас, когда идёт непростой процесс мирных переговоров», — подчеркнул он.

По его мнению, подобные правила стороны обязаны соблюдать в условиях проходящих непростых переговоров по мирному урегулированию конфликта. Буданов* подчеркнул, что Киев должен закрыть глаза на «несправедливость войны» и придерживаться определённых принципов. Он резюмировал, что именно подобное поведение поможет приблизить «долгожданный устойчивый мир».

Напомним, в ночь на 29 декабря 2025 года был совершён авиаудар беспилотниками ВСУ по государственной резиденции лидера РФ Владимира Путина в Новгородской области. Москва после этого заявила, что намерена пересмотреть переговорную позицию. Для атаки украинская сторона использовала ударные беспилотники «Лютый». Средства ПВО отразили удар.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

