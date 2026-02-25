Британия ввела санкции против восьми компаний из Петербурга

Правительство Великобритании расширило санкционный список против России, добавив 297 новых позиций. Под ограничения попали восемь компаний из Петербурга и две из Ленинградской области. Для всех них предусмотрена заморозка активов, запрет на трастовые услуги и дисквалификация руководителей.
— Под удар попали предприятия оборонного комплекса: «Электрозонд» (разрабатывает радиоэлектронику), НПЦ «Аквамарин» (создает системы для морской и авиационной техники) и «Системы управления и приборы» (выпускает навигационное оборудование). По версии Лондона, они вносят существенный вклад в российскую оборонную промышленность, — следует из документа.
В списке оказались и три компании, которых Лондон обвиняет в поддержке дестабилизации Украины. «Палфингер Кран Рус» производит грузоподъемное оборудование, «ПМР» делает спасательные системы для судов, а «Феникс» торгует радиоаппаратурой и автомобилями.