Британия ввела санкции против восьми компаний из Петербурга

Также в список вошли две компании из Ленобласти.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Великобритании расширило санкционный список против России, добавив 297 новых позиций. Под ограничения попали восемь компаний из Петербурга и две из Ленинградской области. Для всех них предусмотрена заморозка активов, запрет на трастовые услуги и дисквалификация руководителей.

— Под удар попали предприятия оборонного комплекса: «Электрозонд» (разрабатывает радиоэлектронику), НПЦ «Аквамарин» (создает системы для морской и авиационной техники) и «Системы управления и приборы» (выпускает навигационное оборудование). По версии Лондона, они вносят существенный вклад в российскую оборонную промышленность, — следует из документа.

Энергетический сектор тоже не обошли. Санкции ввели против «РЭИН Инжиниринг» (входит в «Росатом») и «Газпром СПГ Портовая», которая занимается сжиженным газом в Ленобласти. Для газовиков добавили транспортные ограничения: запрет на заход судов в британские порты и регистрацию техники.

В списке оказались и три компании, которых Лондон обвиняет в поддержке дестабилизации Украины. «Палфингер Кран Рус» производит грузоподъемное оборудование, «ПМР» делает спасательные системы для судов, а «Феникс» торгует радиоаппаратурой и автомобилями.