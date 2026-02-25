Британия ввела санкции против восьми компаний из Петербурга

Правительство Великобритании расширило санкционный список против России, добавив 297 новых позиций. Под ограничения попали восемь компаний из Петербурга и две из Ленинградской области. Для всех них предусмотрена заморозка активов, запрет на трастовые услуги и дисквалификация руководителей.