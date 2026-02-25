Вице-мэр Краснодара Надежда Панаетова уходит с поста после 19 лет работы

Заместитель главы администрации Краснодара Надежда Панаетова приняла решение покинуть свою должность после 19 лет работы. Ожидается, что уход с поста состоится уже на следующей неделе.
«Я приняла решение покинуть свою должность. Безусловно, это решение не совсем простое — на службе я 19 лет», — рассказала она телеканалу «Краснодар».
Панаетова отметила, что она искренне любит город и всегда старалась внести вклад в его развитие, не жалея ни сил, ни времени. Однако в последнее время совмещать семейную жизнь и работу стало все сложнее.
Вице-мэр выразила благодарность коллегам и мэру Евгению Наумову за поддержку и доверие.
«Благодарю каждого, кто все эти годы был со мной плечом к плечу», — сказала она.