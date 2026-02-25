Эксперт: визит Мерца в Китай говорит об игре ФРГ против США

«Судя по всему, Германия начинает большую игру с Китаем и во многом это делает в противовес США», — подчеркнул собеседник ИС «Вести». Маслов уточнил, что в отличие от правительства ФРГ власти США, напротив, ухудшают отношения с КНР. Он подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп старается держать Китай «на коротком поводке».
Эксперт обратил внимание, что Германия выбрала другой путь — и планирует увеличить объемы торговли и технологическое партнерство с Китаем. Профессор напомнил, что ФРГ занимает лидирующие позиции по объемам торговли с КНР. Он добавил, что в 2025 году товарооборот между Германией и Китаем превысил 250 млрд евро.
Напомним, визит канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Китай стартовал 25 февраля. Для председателя германского правительства это первая официальная поездка в КНР после вступления в должность. Программа визита рассчитана на два дня, в нее включена встреча с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета страны Ли Цяном.