Эксперт: визит Мерца в Китай говорит об игре ФРГ против США

Эксперт обратил внимание, что Германия выбрала другой путь — и планирует увеличить объемы торговли и технологическое партнерство с Китаем. Профессор напомнил, что ФРГ занимает лидирующие позиции по объемам торговли с КНР. Он добавил, что в 2025 году товарооборот между Германией и Китаем превысил 250 млрд евро.