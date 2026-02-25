Ричмонд
Адвокат сказал, могут ли белорусы тайно записать начальника на диктофон

Адвокат сказал, в каком случае может пригодиться запись начальника на диктофон, сделанная тайно.

Источник: Комсомольская правда

Адвокат Минской городской коллегии Антон Гриневич сказал, могут ли белорусы тайно записать начальника на диктофон. Подробности сообщает телеграм-канал Белорусской республиканской коллегии адвокатов.

Адвокат пояснил, что аудиозапись может послужить доказательством в момент судебного разбирательства, а также в рамках проверки действий должностных лиц на предмет соответствия законодательству.

— Только эта запись должна быть получена законно и производиться открыто. В противном случае суд не будет оценивать такое доказательство как допустимое, — уточнил Гриневич.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов могут рассмотреть и тайную аудиозапись. Это будет сделано в том случае, если подобного рода запись «содержит сведения о совершенном правонарушении или преступлении».

— Такую информацию могут принять во внимание и дать ей оценку наравне с иными собранными по делу доказательствами, — обратил внимание адвокат.