Адвокат сказал, могут ли белорусы тайно записать начальника на диктофон

Адвокат Минской городской коллегии Антон Гриневич сказал, могут ли белорусы тайно записать начальника на диктофон. Подробности сообщает телеграм-канал Белорусской республиканской коллегии адвокатов.
Адвокат пояснил, что аудиозапись может послужить доказательством в момент судебного разбирательства, а также в рамках проверки действий должностных лиц на предмет соответствия законодательству.
— Только эта запись должна быть получена законно и производиться открыто. В противном случае суд не будет оценивать такое доказательство как допустимое, — уточнил Гриневич.
По его словам, сотрудники правоохранительных органов могут рассмотреть и тайную аудиозапись. Это будет сделано в том случае, если подобного рода запись «содержит сведения о совершенном правонарушении или преступлении».
— Такую информацию могут принять во внимание и дать ей оценку наравне с иными собранными по делу доказательствами, — обратил внимание адвокат.