В ЕАЭС изменят техрегламент на продукцию для детей и подростков

Ответственным разработчиком поправок определена Российская Федерация.

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. В ЕАЭС изменят техрегламент на продукцию для детей и подростков, сообщает пресс-служба ЕЭК.

«Совет Евразийской экономической комиссии дополнил План разработки технических регламентов Евразийского экономического союза и внесения в них изменений разработкой поправок в техрегламент “О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков”, — говорится в сообщении.

Ответственным разработчиком определена Российская Федерация.

В рамках изменений предполагается дополнить документ отдельными видами детских товаров, находящихся на рынке ЕАЭС без соответствующего регулирования (например, детская посуда из бамбука и каучука, детская спортивная одежда и обувь), уточнить требования к издательской продукции (книжной и журнальной), а также к школьно-письменным принадлежностям, пояснили в пресс-службе ЕЭК.