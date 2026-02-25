В ЕАЭС изменят техрегламент на продукцию для детей и подростков

В рамках изменений предполагается дополнить документ отдельными видами детских товаров, находящихся на рынке ЕАЭС без соответствующего регулирования (например, детская посуда из бамбука и каучука, детская спортивная одежда и обувь), уточнить требования к издательской продукции (книжной и журнальной), а также к школьно-письменным принадлежностям, пояснили в пресс-службе ЕЭК.